Weihnachtsstimmung: Die Streaming-Highlights auf Disney+

Neben den genannten hat Disney+ an Weihnachten viele weitere Filmklassiker im Sortiment, die in Deutschland klassischerweise zu den Festtagen dazugehören. So sind auch die anderen Filme der «Kevin»–Reihe sowie die komplette «Santa Clause»–Trilogie oder die «Stirb langsam»–Filme vertreten, sowohl in den Standard– und Premium–Abos als auch in dem neuen, günstigeren Abo mit Werbung. Aber auch Disney–Klassiker wie «Die Schöne und das Biest», «Mickeys Weihnachten», die beiden «Die Eiskönigin»–Teile oder «Disneys Eine Weihnachtsgeschichte» dürfen nicht fehlen.