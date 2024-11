Weihnachtszeit: Diese Tipps können bei Einsamkeit helfen

Sie schreiben in Ihrem Buch «Feel to Heal», die «Konsequenzen von Einsamkeit, Isolation und sozialem Rückzug aus falscher Scham sind fatal und für viele Menschen an der Tagesordnung». Sie sind auch als Coachin und beim Telefondienst «Mutruf» tätig. Wie erleben Sie die Auswirkungen von Einsamkeit auf betroffene Personen?

Chris Gust: Ich erlebe seit Jahren täglich in meiner Arbeit, wie verzweifelt Menschen durch Einsamkeit sind, wie ausgegrenzt sie sich fühlen. Einsamkeit ist anders als das Alleinsein, welches wundervolles Potenzial beinhaltet, kein gewünschter Zustand, das heisst, es gibt eine grosse Diskrepanz zwischen unserer Sehnsucht nach schönen, haltgebenden, sozialen Kontakten und der Wirklichkeit. Sich nicht verbunden, gemocht oder wertgeschätzt zu fühlen, all das widerspricht vollkommen unserem menschlichen Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit. Und für die Personengruppen, die mich kontaktieren, entsteht nicht selten ein Teufelskreis, bei dem man nicht mehr sagen kann, was zuerst da war: die Einsamkeit an sich oder die Punkte, die ihr Leben so erschweren, dass sie dadurch vereinsamt sind?