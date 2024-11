Weil Dirk Nowitzki «alte Schule» ist: Das verbietet er seinen Kids

Selbst den Menschen, die sich so gar nicht mit Basketball auskennen, ist Dirk Nowitzki (46) ein Begriff. Der sympathische Würzburger ist nicht nur Mitglied der Basketball Hall of Fame, sondern auch erfolgreiches Werbegesicht und gern gesehener TV–Gast – auch bei Basketball–fernen Themen. So wird Nowitzki im Rahmen der NFL–Übertragung bei RTL (Sonntag, 19:00 Uhr) sowie den NFL Thanksgiving Games am kommenden Donnerstag (28. November, 18:00 Uhr) bei Nitro zu sehen sein. Im Zuge dessen sprach der 46–Jährige im RTL/ntv–Interview auch über die Sportbegeisterung seiner drei Kinder – und worauf sie wegen ihres «Old School»–Papas noch verzichten müssen.