Wein statt Gänsebraten: Rudi Völlers ehrliches Geständnis zum Fest

Auf das vergangene Fussball–Jahr rückblickend, gibt Völler ein grösstenteils positives Fazit: «Der letzte Eindruck ist bekanntlich immer ein bleibender Eindruck. Und was diesen betrifft, steht über allem, dass wir uns mit dem Spiel gegen die Slowakei für die WM qualifiziert haben. Das war wichtig. Nur das hat am Ende gezählt. Das Spiel war ein Genuss. Als es darauf ankam, hat die Mannschaft gezeigt, wozu sie in der Lage ist.»