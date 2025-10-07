Weinrot ist im Herbst 2025 überall: So stylt man die Trendfarbe

Edgy & modern: Leder in Burgund

Lust auf etwas mehr High–Fashion–Vibes? Dann ist Weinrot in Lederoptik das richtige Stil–Statement. Eine Jacke in dunklem Burgund wirkt cool und sophisticated zugleich – besonders zu Denim, dunklem Anthrazit oder angesagten Mocha–Tönen. Auch Hosen in der Trendfarbe zählen zu den It–Pieces der Saison. Ob weite Palazzohose oder figurbetonte Jeans – der dunkle Rotton bringt einen warmen Akzent in jeden Look. Besonders mit monochromen Styles – unter anderem gesehen bei Schauspielerin Mindy Kaling – mit leicht unterschiedlichen Nuancen von Rot beweist man aktuell Modegespür.