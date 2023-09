Weird Trend: Warum stehen die Promis bloss auf diesen Style?

Ist der «Weird Trend» aber tatsächlich etwas Neues? Wenn man die Modewelt ganz objektiv betrachtet, gab es «seltsame» Looks wie zum Beispiel aus der Gothic–Subkultur eigentlich schon immer. Nur scheint es jetzt so zu sein, dass diese durch soziale Medien wie TikTok und Instagram präsenter in der Wahrnehmung werden.