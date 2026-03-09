Weiter gleichauf: «Blood & Sinners» und «One Battle After Another»

«Blood & Sinners» hat bei Saturn Awards die Nase vorn

So räumte Ryan Cooglers (39) «Blood & Sinners» etwa bei den 53. Saturn Awards in Los Angeles den Preis für den besten Thriller ab. Die Saturn Awards ehren seit Jahrzehnten die besten Werke aus den Genres Science–Fiction, Fantasy und Horror in Film und Fernsehen. Einen Hauptpreis für den besten Film des Jahres wie bei der Oscarverleihung gibt es hier nicht. Die Preise werden nach Filmgenres aufgeteilt. «One Battle After Another» war als bester Action– oder Adventure–Film nominiert, unterlag jedoch in dieser Kategorie «Mission: Impossible – The Final Reckoning».