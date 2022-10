Kommt der Film 2025 in die Kinos?

Der Film handelt von einer Liebesgeschichte, die in einem futuristischen New York spielen soll. Gleichzeitig werden aber auch Themen wie politischer Ehrgeiz und soziale Probleme eine Rolle spielen. Coppola vergleicht die Handlung mit einem römischen Epos, etwa mit dem Stil wie in «Ben Hur», und möchte mit seinem Film Gesellschaftsformen hinterfragen und zum Nachdenken anregen.