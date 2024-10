Weitere Stars der Serie für den «Peaky Blinders»-Film bestätigt

Ebenfalls wieder mit dabei: Ian Peck als Charlies Gehilfe Curly, der nach den drei ersten Staffeln als Nebenfigur in den drei darauffolgenden in den Hauptcast befördert worden war. Packy Lee schlüpft derweil wieder in seinen Part als Johnny Dogs, ein eingeheirateter rumänischer Cousin der Shelbys. Auch er trat im Verlauf der gesamten Serie immer wieder in Erscheinung.