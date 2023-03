Weiterer Preisregen für «Everything Everywhere All at Once»

Die Sci-Fi-Komödie wurde zum besten Film gekürt, auch in der Kategorie «Beste Regie» gab es den Preis. Im Gegensatz zu anderen Preisverleihungen gibt es bei den Spirit Awards inzwischen keine nach den Geschlechtern getrennten Schauspiel-Kategorien mehr. «Everything Everywhere All at Once»-Hauptdarstellerin Michelle Yeoh (60) setzte sich mit ihrem Triumph im Segment «Beste Performance in einer Hauptrolle» folglich auch gegen die männliche Konkurrenz durch.