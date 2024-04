Weiteres Buch von «Harry Potter»-Autorin J.K. Rowling wird verfilmt

Gefragt trotz Skandal

Erst im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass wohl noch im Jahr 2026 ein Reboot der «Harry Potter»–Geschichte erscheinen wird – diesmal in Serienform beim Streamingdienst Max. Viel ist noch nicht zu dem Projekt bekannt, geplant seien laut «Variety» jedoch sieben Staffeln, also eine für jedes Buch in J.K. Rowlings Reihe.