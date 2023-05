In dem Superhelden-Streifen reist «The Flash» Ezra Miller (30) durch die Zeit und trifft dort unter anderem Michael Keaton (71) und Ben Affleck (50) als zwei verschiedene Versionen von Batman, wie der Trailer schon verrät. Affleck war in der Bruce-Wayne-Rolle unter anderem in «Batman V Superman», «Man of Steel» und «Justice League» zu sehen. Keaton verkörperte sie in Tim Burtons (64) «Batman» und «Batmans Rückkehr».