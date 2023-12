Welche Royals sind dabei? Kate schürt Vorfreude auf Weihnachtskonzert

Prinzessin Kate will Hebammen und Erziehern danken

Wie in den Vorjahren wird die Veranstaltung aufgezeichnet und an Heiligabend im Rahmen einer Sondersendung auf dem Sender ITV ausgestrahlt. Prinzessin Kate rührt vor Beginn des Events noch einmal die Werbetrommel: «Begleiten Sie mich an diesem Heiligabend zu einem besonderen Weihnachtsliedgottesdienst, bei dem wir allen, die die allerjüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft in den entscheidenden ersten Jahren unterstützen, von Herzen danken», sagt sie in einem neuen Clip zu dem Event. Sie trägt darin eine helle, mit Pailletten verzierte Jacke und steht vor einem geschmückten Weihnachtsbaum.