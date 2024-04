Welcher Lidschatten matcht mit welcher Augenfarbe?

Dieser Lidschatten passt zu grünen Augen

Grüne Augen wollen zum Strahlen gebracht werden. Sanfte, erdige Lidschatten–Nuancen wie Braun, Kupfer oder Bronze sind ideal: Sie bilden einen Kontrast zum Grün der Iris und intensivieren die natürliche Augenfarbe optisch. Ausserdem profitieren grüne Augen von Lidschatten in eher dunklen violetten Farben wie Pflaume, Mauve oder Beere. Diese Nuancen eignen sich vor allem für einen dramatischen Look am Abend.