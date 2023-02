«Welcome to Derry»: Stephen-King-Film erhält Prequel-Serie bei HBO Max

Barbara und Andy Muschietti zufolge wird die kommende Serie Elemente und Geschichten aus Kings umfangreichem Roman zum Thema haben, die aus den zwei Kinofilmen ausgespart werden mussten. «Wir können es nicht erwarten, die Tiefen von Steves Roman zu teilen, mit all seinem Herzen, Humor, seiner Menschlichkeit und seinem Horror», erklärten die Serienmacher. Horror-Papst King selbst zeigt sich in einem Statement «aufgeregt, dass die Geschichte von Derry, der am meisten heimgesuchten Stadt in Maine, fortgesetzt wird».