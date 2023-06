Weltasteroidentag: Mit diesen Apps die Sterne entdecken

Die Faszination für den Sternenhimmel und das Universum ist in uns allen tief verwurzelt. Doch es drohen auch Gefahren aus den Tiefen des Alls: Am 30. Juni 1908 schlug in Sibirien ein Asteroid ein, der grösste in der modernen Geschichtsschreibung. Damit dieses Ereignis nicht in Vergessenheit gerät, haben die Vereinten Nationen den heutigen 30. Juni zum Weltasteroidentag erklärt. Wer sich zu diesem Anlass besser am Himmel orientieren und mehr über unsere interstellaren Nachbarn erfahren möchte, sollte sich diese vier kostenlosen Apps ansehen.