Radioaktivität von Marie Curie

Als eine von wenigen Frauen schaffte es Marie Curie (1867-1934), sich in der männerdominierten Wissenschaft einen Namen zu machen. Die Physikerin und Chemikerin erforschte zunächst die Strahlung von Uran. Diese bezeichnete sie als «radioaktiv». Eine Erkenntnis, für die Curie 1903 als erste Frau der Geschichte den Nobelpreis in Physik bekam. 1911 folge der Chemie-Nobelpreis für die Entdeckung der Elemente Polonium und Radium. Curie vermittelte ihr Wissen an der Universität Sorbonne weiter und leitete das Radium-Institut in Paris. Dort setzte sie sich auch für die Förderung von Frauen ein.