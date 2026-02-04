Weltkrebstag am 4. Februar: Diese Vorsorge-Untersuchungen zählen

Frauen zwischen 20 und 34 Jahren erhalten weiterhin jährlich den klassischen Pap–Abstrich. Ab dem 35. Lebensjahr wird dieser durch die sogenannte Ko–Testung ersetzt, die alle drei Jahre von den Krankenkassen übernommen wird. Dabei wird neben dem Zellabstrich zusätzlich ein Test auf Humane Papillomviren (HPV) durchgeführt, da diese Viren die Hauptursache für Gebärmutterhalskrebs sind. Trotz dieses dreijährigen Intervalls bleibt der Anspruch auf die jährliche klinische Untersuchung inklusive Abtasten der Organe bestehen.