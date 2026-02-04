Weltkrebstag: König Charles würdigt «Gemeinschaft der Fürsorge»

König Charles (77) hat sich am Weltkrebstag zu Wort gemeldet. Auf dem Instagram–Account der Royal Family hat der Palast eine zuvor bereits bekannte Botschaft des Monarchen geteilt, die er für die Organisation «Stand Up To Cancer» aufgezeichnet hatte.
Darin spricht der selbst von Krebs betroffene 77–Jährige über die Erfahrungen, die er während seiner Krebsbehandlung gemacht hat. Mitgefühl, Fachwissen und Freundlichkeit bieten in jeder Phase der Behandlung Trost, erklärte der Monarch.
In dem zum Weltkrebstag veröffentlichten Beitrag heisst es weiter: «An alle, die sich um Patienten und Familien kümmern, und an alle, die auf sichtbare und unsichtbare Weise Unterstützung leisten – wir danken Ihnen.» In seiner Videobotschaft sagte Charles unter anderem, er sei «zutiefst bewegt» von den Menschen, denen er während seiner eigenen Krebsbehandlung begegnet ist.
In einem weiteren Beitrag zum Weltkrebstag würdigte das britische Königshaus «die aussergewöhnliche ‹Gemeinschaft der Fürsorge›, die jeden Krebskranken umgibt, sowie die Spezialisten, Forscher und Freiwilligen, die unermüdlich daran arbeiten, Leben zu retten und zu verbessern».
Behandlung von Charles wird reduziert
Vor zwei Jahren hatte das britische Königshaus mitgeteilt, dass König Charles III. an Krebs leidet. Im Dezember 2025 konnte er dann «gute Nachrichten» mit der Welt teilen. Er erklärte, dass eine frühe Erkennung der Erkrankung, ein wirksames Einschreiten und die Einhaltung ärztlicher Anordnungen dazu geführt haben, dass seine Behandlung 2026 reduziert werden könne.
Der König hatte die Diagnose Anfang 2024 erhalten, kurz nachdem er sich wegen einer gutartigen Prostatavergrösserung im Krankenhaus befand. Bei damaligen Tests war eine «Form von Krebs» entdeckt worden. Es wurde nicht mitgeteilt, um welche Art der Erkrankung es sich handelt. Ausgeschlossen wurde aber Prostatakrebs.
Dem Palast zufolge sei die Genesung von König Charles auf einem sehr positiven Stand und er habe «ausserordentlich gut auf die Behandlung angesprochen», berichtete die "BBC". Von einer Remission oder Heilung ist noch nicht die Rede, die Häufigkeit der Behandlung könne aber deutlich zurückgefahren werden.
2024 wurde auch bei der Schwiegertochter des Königs, Prinzessin Kate (44), eine Krebserkrankung diagnostiziert. Anfang 2025 teilte sie mit, dass sie sich in Remission befindet.