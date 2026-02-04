Weltkrebstag: König Charles würdigt «Gemeinschaft der Fürsorge»

In dem zum Weltkrebstag veröffentlichten Beitrag heisst es weiter: «An alle, die sich um Patienten und Familien kümmern, und an alle, die auf sichtbare und unsichtbare Weise Unterstützung leisten – wir danken Ihnen.» In seiner Videobotschaft sagte Charles unter anderem, er sei «zutiefst bewegt» von den Menschen, denen er während seiner eigenen Krebsbehandlung begegnet ist.