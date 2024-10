Weltraum-Game als Serie: Roland Emmerich startet nächsten Sci-Fi-Hit

Aliens zerstören die Erde

«Wir erzählen, wie Ausserirdische zur Erde kommen und unseren Planeten dem Erdboden gleichmachen. Die wenigen Überlebenden müssen sich ein neues Zuhause in den Weiten des Alls suchen», verrät der «Independence Day»–Regisseur im Gespräch mit dem Branchenmagazin «Variety». Eine Geschichte, wie sie typischer für den deutschen Erfolgsregisseur nicht sein könnte. Schon in Filmen wie «Independence Day» oder «The Day After Tomorrow» zeigte er spektakulär den Untergang unserer Zivilisation.