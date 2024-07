Weltraum-Horror und Endzeit-Klamauk: Die Kinotipps im August

Kevin Costner und Western – das gab es auf der Leinwand und dem TV schon mannigfach zu sehen. Ob «Der mit dem Wolf tanzt», «Wyatt Earp», «Open Range» oder der Neowesternserie «Yellowstone». Mit «Horizon» will Costner nun sein Opus magnum schaffen. Schon der erste Teil bringt rund drei Stunden Laufzeit mit sich, nur drei Monate später (7. November) soll zudem bereits die Fortsetzung ins Kino kommen. In den kommenden zwei Jahren sollen ausserdem noch zwei weitere «Horizon»–Filme erscheinen. Für Western–Fans stehen bis 2026 also gleich vier Ausritte ins Kino an – immer vorausgesetzt natürlich, das ambitionierte Projekt erleidet bis dahin keinen Flop und wird skalpiert. In den USA enttäuschte der Film an den Kinokassen.