Welttag der Kunst: Fünf Apps für kreative Köpfe

«Canva»

Wenn man «Canva» mit Adobes Creative Cloud vergleicht, ist es nicht annähernd so komplex und bietet auch so viele Funktionen. Aber nicht jeder ist auf der Suche nach dem, was Adobe CC zu bieten hat - manche Leute bevorzugen eine einfachere, intuitivere Option, die in Sekundenschnelle erlernt und genutzt werden kann, und das ist genau das, was Canva ist. Fortgeschrittene Nutzer dürften sich an der ein oder anderen Stelle mehr Funktionalität und Flexibilität wünschen, aber über die Qualität der Ergebnisse, die mit Canva erzielt werden können, lässt sich nicht streiten - die für Android und iOS verfügbare App ist in der Lage, professionell aussehende Designs zu erstellen. Die Pro-Version von «Canva» mit vollem Funktionsumfang kostet derzeit 11,99 Euro im Monat oder 107,99 Euro im Jahr.