Welttournee von BTS: So gross wird das Live-Comeback

Anfang Juli kündigte die Band das neue Album und eine Tournee an, ohne konkrete Daten zu nennen. In einer Mitteilung ihres Labels hiess es: «Die Mitglieder waren intensiv an der Entstehung der Songs beteiligt, indem sie ihre eigenen Gedanken und Ideen einfliessen liessen und gleichzeitig die Emotionen und Herausforderungen, die sie auf ihrem Weg erlebt haben, musikalisch zum Ausdruck brachten.» Auch die Band betonte das Gemeinschaftsgefühl. «Da es ein Gruppenalbum ist, wird es die Gedanken und Ideen jedes einzelnen Mitglieds widerspiegeln. Wir gehen es mit derselben Haltung an wie zu Beginn unserer Karriere.»