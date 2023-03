Bei der Umsetzung ist die UN auf die Mithilfe eines jeden angewiesen. Auch wenn sie in den westlichen Ländern kaum spürbar ist, geht Wasserknappheit alle etwas an: Die weltweiten Wasservorräte bestehen nur zu 2,5 Prozent aus Süsswasser. Ein Grossteil davon ist in Gletschern oder als Grundwasser gespeichert, sodass uns gerade einmal 0,3 Prozent zur Verfügung stehen - Tendenz sinkend.