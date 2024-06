Weltyogatag: Welcher Yoga-Stil passt zu mir?

Iyengar Yoga

Für die meisten Yoga–Arten braucht man eigentlich nur eine Matte und den Körper. Nicht so beim Iyengar Yoga. Diese Art wurde vom indischen Yogalehrer B. K. S. Iyengar (1918–2014) begründet und baut Gegenstände wie Stühle, Polster oder Klötze in die Yoga–Sequenzen mit ein. Iyengar Yoga ist vor allem perfekt für Menschen, die nicht so dehnbar sind oder körperliche Probleme haben, da durch die «Props», wie Iyengar sie nennt, die Dehnung verstärkt wird, ohne den Körper mehr zu belasten.