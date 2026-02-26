Wenders, Berben, Çatak: Filmbranche stellt sich hinter Berlinale

«Gefährliches Signal» für die Kunstfreiheit

Hintergrund der Krise ist eine Rede des syrisch–palästinensischen Regisseurs Abdallah Alkhatib bei der diesjährigen Berlinale–Preisverleihung. Er hatte der Bundesregierung in seiner Dankesrede vorgeworfen, «Partner des Völkermords in Gaza zu sein», und hinzugefügt: «Wir werden uns an jeden erinnern, der an unserer Seite stand, und wir werden uns an jeden erinnern, der gegen uns war.» Zahlreiche Politikerinnen und Politiker verurteilten die Äusserungen scharf. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) verliess nach dem Statement den Saal, Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und der israelische Botschafter Ron Prosor bezeichneten die Aussagen als inakzeptabel.