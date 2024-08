Wenige Stunden vor Konzertbeginn: Usher verschiebt Tourauftakt

Seine nächsten beiden Auftritte sind ebenfalls in der State Farm Arena in Atlanta geplant, ob die beiden Konzerte am Freitag (16. August) und Samstag (17. August) stattfinden können, ist derzeit noch unklar. Im Anschluss sollen im Herbst laut der offiziellen Website weitere Konzerte in den USA und Kanada folgen. 2025 sind dann Europa–Konzerte unter anderem in London, Paris, Amsterdam und Berlin angekündigt. Am 1., 2. und 4. Mai sind die Shows in der Berliner Uber Arena angesetzt.