Weniger Beleuchtung? So sparen Städte in der Weihnachtszeit Energie

Nürnberg lässt Nebenstrassen im Dunkeln

In Nürnberg setzt man beim Weihnachtsbaum am Bahnhofsplatz ebenfalls auf neue Technik. Laut offizieller Pressemitteilung der Stadt wird eine Zeitschaltuhr verwendet, sodass der Baum vom 24. November bis 6. Januar nur in der Zeit von 15 bis 22 Uhr leuchtet. Zudem werden die Hauptachsen der Stadt sowie der traditionelle Christkindlesmarkt beleuchtet. «Während die Weihnachtsbeleuchtung in den Nebenstrassen erheblich reduziert wird beziehungsweise teils ganz entfällt», heisst es in einer Mitteilung. Zudem wird der grösste Teil ebenfalls nur von 15 bis 22 Uhr eingeschaltet.