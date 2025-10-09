Wenn Liebe Erfolg bringt: Die bekanntesten Reality-TV-Paare

Im selben Jahr nahmen Dylan und Rachek am Format «Das Sommerhaus der Stars» teil – und gewannen die Show. Dass sie sich kurz nach den Dreharbeiten erneut trennten und wieder zusammenfanden, gehört bei dem Paar fast schon zum Markenzeichen. Beruflich läuft es heute für beide gut: Dylan war neben dem «Sommerhaus» auch bei «Das grosse Promi–Büssen», «The 50» und im Dschungelcamp zu sehen und ist derzeit mit seiner Reality–Liveshow «Iconic Drama» deutschlandweit auf Tour. Rachek arbeitet weiterhin als Rettungssanitäter und ist nur vereinzelt in Reality–TV–Projekten zu sehen. In der kommenden Staffel von «Das grosse Promi–Büssen» wird er jedoch wieder auftreten. Privat steht für Dylan ein Heiratsantrag ganz oben auf der Wunschliste, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet: «Darauf warte ich.»