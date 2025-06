Wenn man wegen Gesichtserkennung aus dem Laden geworfen wird

Klopapier im Wert von zwölf Euro führt zu Ladenverweis

Für Aufsehen sorgte erst kürzlich etwa der Fall einer britischen Frau, die in der Region Greater Manchester aus dem Nichts des Ladendiebstahls bezichtigt und aus zwei Geschäften der Kette Home Bargains verwiesen wurde. Schuld daran war offenbar eine Verwechslung in Zusammenhang mit dem Gesichtserkennungssystem Facewatch, das in Grossbritannien in vielen Läden eingesetzt wird. Auf der Webseite des Unternehmens wird damit geworben, dass das Ganze «einfach, sicher und Konform mit UK–Gesetzen» sei. Sobald eine Kundin oder ein Kunde das Geschäft betritt und vom System «eine Person von Interesse» erkannt werde, werde Alarm geschlagen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann benachrichtigt.