Wer gewinnt den ESC? Das sind die Favoriten kurz vor dem Finale

Kann Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest triumphieren? Geht es nach den Wettbüros, wird Malik Harris (24) mit seinem Titel «Rockstars» beim Finale am Samstag (14. Mai) in Turin wohl nicht überzeugen können. Ihm wird eine Siegchance von unter einem Prozent vorhergesagt, damit landet er auf dem 25. Platz der Fan-Community «eurovisionworld.de». Auch die «Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision» (OGAE), die internationale Organisation aller ESC-Fans, sieht den Bayern nicht weit vorne: In der Abstimmung schafft er es gerade einmal auf den 24. Platz.