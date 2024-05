Wer holt sich beim ESC 2024 den Sieg? Das sind die Favoriten

Gibt es noch mehr Prognosen? In den Songchecks des Portals «eurovision.de» wählen Fans und Experten ebenfalls ihre Favoriten. Das Magazin «Alles Eurovision» läuft ab dem 6. Mai immer an den Tagen, an denen keine ESC–Liveshow stattfindet (im Stream auf eurovision.de oder in der ARD Mediathek). Fans können dabei live abstimmen, welche ESC–Songs für sie Gewinnerpotential haben, am Montag (6. Mai) und Mittwoch (8. Mai) wird dann ein Ranking mit den zehn beliebtesten Songs aus den Semis veröffentlicht.