«Wer kneift mir in den Po?»: Hier bringt Prinz William alle zum Lachen

Das Prinzenpaar von Wales war in Cardiff, um den 75. Jahrestag der Ankunft des Passagierschiffes HMT Empire Windrush in London sowie den Beginn des Black History Monats im Vereinigten Königreich zu feiern. Die Ankunft der HMT Empire Windrush am 21. Juni 1948 in London brachte über 1.000 Menschen aus der Karibik nach Grossbritannien. Seitdem wird der Begriff «Windrush–Generation» für Menschen verwendet, die zwischen 1948 und 1973 in das Vereinigte Königreich umgesiedelt sind, insbesondere solche aus der Karibik.