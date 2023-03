Erlös für den guten Zweck

Bill Kaulitz sichert sich damit das Rätselheftcover. Erstmalig geht der Erlös an einen guten Zweck und unterstützt Obdachlose in Deutschland. Auf Twitter schreibt ProSieben nach dem aktuellen Finale von «Wer stiehlt mir die Show?»: «‹Bills witziges Rätsel-Karussell› ist ab morgen in deutschen Grossstädten als Obdachlosenzeitung erhältlich. Kauft fleissig. Lasst Trinkgeld da.» Zudem heisst es auf dem Kurznachrichtendienst vom Sender: «Wir sehen uns zur nächsten Staffel dieser ganz besonderen Show.»