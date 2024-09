«Wer stiehlt mir die Show?»: Das sind Jokos Herausforderer

Tommi Schmitt startete nicht nur mit «Copa TS» einen weiteren Podcast, in dem er seine Fussball–Leidenschaft in den Mittelpunkt stellt. In den vergangenen Jahren zog es ihn immer mehr auch vor die TV–Kamera. Er war in der zweiten Staffel der Amazon–Comedyshow «LOL: Last One Laughing» dabei oder in den ProSieben–Sendungen «Das Duell um die Welt» und «Joko & Klaas gegen ProSieben». Nach seiner eigenen ZDFneo–Show «Studio Schmitt» folgte mit «Neo Ragazzi» eine gemeinsame Talkshow mit Sophie Passmann (30). Zur Fussball–EM 2024 war er zudem Teil der ZDF–Doku «Heimvorteil», in der er Spieler auf dem Weg zur EM–Nominierung begleitete.