«Wer stiehlt mir die Show?»: Davor hat Nilam Farooq am meisten Respekt

Nilam Farooq (32) tritt ab dem 2. August mit Olli Schulz (48) und Fahri Yardim (41) in der vierten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show? (20:15 Uhr, ProSieben und auf Joyn) an, um Joko Winterscheidt (43) seine Show abzujagen. Wie sich die Schauspielerin auf die Sendung vorbereitet hat und was sie von ihren Gegnern hält, verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.