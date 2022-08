«Wer stiehlt mir die Show?»: Diese Stars treten gegen Joko an

Schauspielerin Nilam Farooq

Nilam Farooq (32) wuchs als Tochter einer Polin und eines Pakistani in Berlin auf. 2006 hatte sie ihren ersten TV-Auftritt in der RTL-Serie «Alle lieben Jimmy». Es folgten Rollen in Krimi-Formaten wie «Kommissar Stolberg», «Bella Block» oder «Der Alte». Ab 2013 hatte sie einen festen Platz in der «SOKO Leipzig» als Kommissarin Olivia Fareedi. Auch im «Tatort» oder «Polizeiruf 100» konnte Farooq danach Rollen ergattern. Im Kino war sie unter anderem 2017 in «Mein Blind Date mit dem Leben» und 2018 in «Heilstätten» zu sehen.