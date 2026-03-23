«Wer stiehlt mir die Show?»: Joko verliert erstmals in dieser Staffel

Andrea Petković wählt eine andere Taktik als in den ersten beiden Folgen. Anstatt gegen Joko Winterscheidt zu sticheln, will sie ihm diesmal schmeicheln. Doch ihre Strategie geht nicht auf. Die ehemalige Tennisspielerin muss als erste Kandidatin das Feld räumen. Und das, obwohl sie bei «Hallo? Wer quizzn da?» Till Reiners Kabarett–Kollegen Moritz Neumeier am Telefon davon überzeugt, dass er nicht mit ihr, sondern mit Reiners spricht. Die richtige Antwort konnte Petković Neumeier aber nicht entlocken. Reiners holt nach vier Spielen im Stechen mit Wildcard–Julia die erste Münze des Abends.