«Wer stiehlt mir die Show»: Joko Winterscheidt besiegt Olli Dittrich

Das Motto war auch in Schwarz–Weiss–Einspielern präsent, in denen sich Dittrich in eine Ansagerin verwandelte. Und natürlich brachte der 68–Jährige auch seine Kultfigur «Dittsche» ins Studio. Und dann verriet der Hamburger auch noch, dass er einst als Mitarbeiter des Plattenlabels Polydor ein Demo–Tape von Falco (1957–1998) mit dessen späteren Welthit «Der Kommissar» ablehnte. «Ich dachte, das versteht doch eh keiner. Und trotzdem stehe ich heute hier.»