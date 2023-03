In der vergangenen Woche hatte sich ein Wildcard-Kandidat die Moderation der ProSieben-Show erspielt - zum zweiten Mal hintereinander. Svenrik Gollmann (37) inszenierte sich am Sonntag dann als ganz normaler Kerl. Seine Eltern sassen in einem separaten Raum und verfolgten die Sendung auf einem Fernseher. Die Zuschauenden bekamen parallel ihre Kommentare zu hören.