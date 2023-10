«Wer stiehlt mir die Show?» kehrt am 5. November zurück

In der Show müssen sich die Herausforderer in acht Quiz–Kategorien mit Winterscheidt messen. Der Sieger gewinnt die Show und darf sie in der nächsten Folge nach seinen eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko Winterscheidt kämpft dann als Kandidat darum, seine Sendung wieder zurückzugewinnen. Das Finale wird wie gewohnt von Katrin Bauerfeind (41) moderiert.