«Wer stiehlt mir die Show?»: Keiner kommt an Joko Winterscheidt vorbei

«Wer stiehlt mir die Show?»: So funktioniert die Sendung

Die jeweils vier Herausforderer müssen sich zunächst untereinander in verschiedenen Quiz–Kategorien bekämpfen, um einen Finalisten herauszukristallisieren. Im Finale geht es dann gegen Winterscheidt, der bei einer Niederlage seine Show in der kommenden Folge an den Gewinner oder die Gewinnerin abtritt und in der nächsten Woche selbst zu einem Herausforderer wird, um seine Sendung nach Möglichkeit zurückzugewinnen.