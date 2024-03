«Wer stiehlt mir die Show?»: Lena Meyer-Landrut gewinnt das Finale

So durfte Lena Meyer–Landrut noch direkt am Schluss der Sendung ihr Gesicht auf eine Bodenplatte drücken, die nun vor dem Studio in Berlin verlegt wird. Dort soll in Anlehnung an den «Walk of Fame» in Hollywood der «Walk of Brain» entstehen. Meyer–Landruts lediglich aus Stirn und Nase bestehender Abdruck sorgte bei ihren Mitstreitern zwar direkt für Gelächter, doch immerhin ist ihr die Ehre sicher, die Erste auf diesem Gehirn–Weg zu sein.