«Wer stiehlt mir die Show?» meldet sich im März zurück

Die Mischung der Herausforderer könnte kaum abwechslungsreicher sein. Petković hat ihre Karriere auf dem Tennisplatz zwar an den Nagel gehängt, doch vom Wettkampf kann sie offenbar nicht lassen. Statt auf Rasen und Sand will sie jetzt im Rampenlicht punkten. Reiners wiederum dürfte als Kabarettist die nötige Schlagfertigkeit mitbringen, um Joko in den Quiz–Duellen unter Druck zu setzen. Und Santos? Der Sänger will gegen den Showmaster ganz neue Töne anschlagen.