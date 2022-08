«Wer stiehlt mir die Show?»: Nilam Farooq übernimmt im Staffelfinale

Neue Regeln und Kopf-an-Kopf-Rennen

In der fünften Folge gab es eine Neuheit. «Ich habe einen besonderen Buzzer», erklärte Joko Winterscheidt zu Beginn. Bei «Schweinkram», also unangemessenen Äusserungen, werde ein Punkt abgezogen. Vor allem Yardim hatte daran zu knabbern, verlor nach wenigen Minuten bereits einen Punkt. Farooq gab hingegen ein Versprechen ab: Gewinnt sie eine Münze, werde sie «My Heart Will Go On» von Céline Dion (54) singen.