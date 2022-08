Streamer stark vertreten

In der Kategorie «Beste Comedy/Late Night» könnte «Die Carolin Kebekus Show» (ARD/WDR), «LOL - Last One Laughing» (Amazon) oder das «ZDF Magazin Royale» siegen. Im Bereich «Bestes Factual Entertainment» gehen «Dont‹t Stop the Music und Dont›t Stop the Music Kids» (ZDF/KiKA), «Herr Raue reist! So schmeckt die Welt» (MagentaTV) und Tim Mälzers «Kitchen Impossible» (VOX) ins Rennen. Den Sieg über das beste Reality-Format machen «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» (RTL), «Kampf der Realitystars» (RTLzwei) und «Stadt + Land = Liebe» (SWR) unter sich aus.