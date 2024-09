«Wer stiehlt mir die Show?»: So lief der Auftakt zur achten Staffel

Kann Joko in der nächsten Folge geschlagen werden?

Joko Winterscheidt wird also auch die zweite Folge der neuen Staffel präsentierten. Wird es am kommenden Sonntag (15. September) einem der drei Promis oder sogar dem Wildcard–Kandidaten gelingen, ihm die Show zu stehlen? Denn der Gewinner oder die Gewinnerin darf die Sendung in der nächsten Folge nach eigenen Vorstellungen präsentieren. Winterscheidt wechselt dann auf die andere Seite und versucht, seine Sendung zurückzugewinnen. Im Finale der bisherigen Staffeln durfte der jeweilige Sieger oder die Siegerin sich über ein eigenes Cover auf einem Rätselheft freuen oder sich mit einem Stirnabdruck auf dem «Walk of Brain» verewigen.