Erstmals in der Geschichte von «Wer stiehlt mir die Show?» hat sich am Sonntagabend ein «Normalo» als Moderator versuchen dürfen: Wildcard-Gewinnerin Helena führte selbstbewusst durch die Sendung und machte ihren Job, da waren sich viele Zuschauende einig, richtig gut. Am Ende der bislang einzigartigen Ausgabe stand neben dem Lob für Helena ein Triumph für Joko Winterscheidt (44), eine erneute Schmach für Bill Kaulitz (33) und gar ein Weltrekord für Rapper Sido (42) auf der Habenseite.