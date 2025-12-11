Wer und was ging 2025 viral? Die Social-Media-Trends des Jahres

Trends sind oftmals kurzlebig und lösen sich gegenseitig schnell ab. Doch einige Social–Media–Trends stachen im Jahr 2025 besonders heraus.
Virale Tänze und Lieder mit Ohrwurmpotenzial
Ein Tanz–Trend, der zu Beginn des Jahres auf Plattformen wie Instagram und TikTok präsent war, nannte sich auch «Blue shirt guy»–Trend. Inspiriert wurde dieser durch ein virales Video des russischen Tänzers Aidaev Ruslan, der seinen Schülern in einem blauen T–Shirt eine Samba–Demonstration vorführt. Tutorials zu dem ikonischen und einprägsamen Tanzstil machten daraufhin die Runde.
Im November gingen Videos von Konzerten der Popsängerin Zara Larsson durch die Decke. Für ihren Song «Lush Life» holte sie einen Fan auf die Bühne, um den passenden Tanz mit ihr zu performen. Dabei kam es zu beeindruckenden Szenen und Nachstellungen des Tanzes waren im Anschluss überall auf TikTok zu sehen.
Der Sänger Tyler, the Creator veröffentlichte im Sommer des Jahres mit «Sugar on My Tongue» einen musikalischen Hit. Auch in den sozialen Medien machte der Song seine Runden und wurde zum viralen Trend.
Kid Cudis Song «Maui Wowie» erreichte gegen Ende des Jahres ebenso Viralität: Zu dem Lied hingen Menschen an Strassenlaternen oder Schildern und liessen ihre Füsse in der Luft baumeln.
Der Ursprung des wohl grössten Hypes war eine Werbekampagne der britischen Pauschalreisemarke Jet2 aus dem Jahr 2024. Eine fröhliche Stimme sagt hier den Slogan «Nothing beats a Jet2 holiday» («Nichts schlägt einen Jet2 Urlaub»). Untermalt vom eingängigen Hit «Hold My Hand» von Jess Glynne nahm der Slogan im Sommers 2025 auf TikTok und durch Instagram–Reels explosionsartig Fahrt auf. Nutzer kombinierten den optimistischen Sound ironisch mit Reisetiefpunkten oder chaotischen Urlaubsszenen.
Andere virale Lieder waren Sabrina Carpenters «When Did You Get Hot?», «DtMF» von Bad Bunny oder Songs von Popstar Lorde. Aus ihrem Hit «Man of the Year» wurde ein Trend, bei dem grösstenteils Frauen das Verhalten von Männern kritisierten.
Pärchen–Trends im Überblick
Auch Liebe und Romantik spielten bei den Social–Media–Trends des Jahres eine Rolle. Zu Beyoncés «All Night» filmten sich Pärchen beim Gehen auf der Strasse, wobei die Frau in einer eleganten Bewegung und mit nur einem Arm in die Arme des Mannes gehoben wird.
Ein weiterer romantischer Trend: Während ein Partner stolz seine persönliche Sammlung (Briefmarken, Legofiguren, etc.) zeigt, steht der andere Partner im Hintergrund, ermutigt ihn dabei und liefert humorvolle Unterstützung.
Beim «Boyfriend–aholic»–Trend zeigten Pärchen humorvoll, wie sehr sie aneinanderhängen und sich lieben. Das Wortspiel soll eine Anspielung auf alcoholic (Alkoholiker) sein. Der Trend wird mit zahlreichen anderen Wortspielen verwendet.
Humorvolle Herausforderungen
Auch 2025 gab es ausserdem wieder einige Challenges. Bei der «Imposter–Challenge» bekommen alle bis auf eine Person einer Gruppe dasselbe Wort. Nacheinander nennen sie Wörter, die damit zusammenhängen. Ziel des Imposters ist es, nicht aufzufliegen. Auf TikTok und über Instagram–Reels faszinierten zahlreiche dieser Videos die Nutzerinnen und Nutzer.
Für Lacher sorgte auch ein Trend, bei dem man Freunde, Familie oder Arbeitskollegen anruft, um ihnen eine Gute Nacht zu wünschen. Auf der anderen Seite führte der unerwartete Anruf meist zu Verwirrung. Auch Promis wie Ed Sheeran liessen sich mitreissen.
Gegen Ende des Jahres sorgten weitere spielerische Videos für Aufmerksamkeit. Ziel war es, herauszufinden, ob das Gegenüber die Wahrheit über einen Gegenstand sagt, den es hinter einer Trennwand versteckt hält.